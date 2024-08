Medio Oriente, colloquio telefonico Meloni-Netanyahu: Italia sostiene mediazione Usa, Egitto e Qatar

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio,, nell’ambito dei continui contatti che sta intrattenendo sulla crisi in, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Primo Ministro di Israele,. A darne notizia è una nota di Palazzo Chigi. "Il Presidente Meloni ha reiterato il forte auspicio che si possa trovare un accordo per un cessate il fuoco sostenibile a Gaza e il rilascio degli ostaggi, in linea con la Risoluzione 2735 del, in occasione del prossimo round negoziale del 15 agosto – si legge –. Il Presidente Meloni ha ribadito il convinto sostegno alla mediazione guidata da Stati Uniti, Egitto e Qatar"."Nel riconoscere il diritto all’autodifesa di, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di una de-escalation a livello regionale, incluso lungo ildove è presente la forza di interposizione delle Nazioni Unite, UNIFIL, in cui l’Italia gioca un ruolo di primo piano", conclude.