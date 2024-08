On Holding conferma guidance dopo primo semestre in netta crescita

On Holding

(Teleborsa) -, società svizzera quotata a Wall Street che è attiva nel campo delle calzature sportive, ha chiuso il primo semestre del 2024 conaumentate del 24,4% a CHF 1.075,9 milioni; o del 29,3% su base valutaria costante. L'è aumentato del 26,3% a CHF 643,6 milioni da CHF 509,4 milioni, mentre l'è aumentato del 156,5% a CHF 122,2 milioni da CHF 47,7 milioni.e siamo estremamente entusiasti della traiettoria di On - ha commentato, co-fondatore e co-presidente esecutivo - Negli ultimi mesi abbiamo lanciato importanti iniziative a lungo termine come la nostra partnership pluriennale con Zendaya, innovazioni rivoluzionarie come la tecnologia LightSpray e l'apertura del nostro negozio di Parigi, il nostro più grande punto vendita al dettaglio di proprietà fino ad oggi. Queste pietre miliari significative sono il risultato del nostro mantra - Dream On - un impegno a perseguire i sogni più audaci per raggiungere un successo a lungo termine guidato dall'innovazione, e siamo entusiasti di costruire su queste pietre miliari negli anni a venire".La società stadi almeno il 30% di crescita delle vendite nette su base valutaria costante. Considerando la recente forza del franco svizzero e supponendo che i tassi spot persistano ai livelli attuali per il resto dell'anno, ciò implica vendite nette di almeno CHF 2,26 miliardi nel 2024 e la continuazione del forte slancio di On nella seconda metà dell'anno. Nei prossimi mesi, l'attenzione sarà ulteriormente rivolta al successo del progetto di automazione dei magazzini di On negli Stati Uniti, con l'obiettivo di ampliare le capacità di distribuzione di On in Nord America nel medio termine.Considerando i risultati della prima metà del 2024, On rimane inoltreper l'intero anno e prevede di ottenere un margine di profitto lordo di circa il 60% e un margine EBITDA rettificato del 16,0-16,5%.