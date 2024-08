Cardinal Health alza prospettive di profitto per 2025 dopo forte 2024

Cardinal Health

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di servizi sanitari, ha riportatoper ildell'anno fiscale 2024 pari a 59,9 miliardi di dollari, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Gli utili operativi sono stati pari a 401 milioni di dollari e gli utili per azione diluiti (EPS) sono stati pari a 0,96 dollari. Gli utili operativi rettificati sono aumentati del 14% a 605 milioni di dollari, trainati principalmente dagli aumenti degli utili di segmento in Global Medical Products and Distribution (GMPD) e Pharmaceutical and Specialty Solutions. Glisono aumentati del 29% a 1,84 dollari nel trimestre, riflettendo l'aumento degli utili operativi in tutta l'azienda, minori interessi e altre spese, un'aliquota fiscale effettiva inferiore e un numero di azioni inferiore.I ricavi dell'sono stati di 226,8 miliardi di dollari, con un aumento dell'11% rispetto all'anno fiscale 2023. L'utile per azione rettificato è aumentato del 29% a 7,53 dollari per l'anno."L'anno fiscale 2024 ha segnato, ottenuti in tandem con i principali progressi strategici nel portafoglio - ha affermatodi Cardinal Health - Abbiamo generato un flusso di cassa robusto, una crescita continua degli utili nel segmento Pharmaceutical and Specialty Solutions e un miglioramento significativo guidato dal nostro GMPD Improvement Plan. Entriamo nel nuovo anno fiscale con slancio e fiducia, come dimostrato dalla nostra guidance aumentataper l'anno fiscale 2025".Cardinal Health ha infattiper l'anno fiscale 2025 a 7,55-7,70 dollari, da almeno 7,50 dollari.