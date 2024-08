E.ON conferma guidance intero esercizio dopo conti semestre

E.ON

(Teleborsa) - Il gruppo tedescochiude il primo semestre con un utile netto consolidato rettificato di 1,8 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,3 miliardi dei primi sei mesi mesi del 2023. Nel periodo, l'Ebitda rettificato scende a 4,9 miliardi.E.ONper un Ebitda rettificato tra 8,8 e 9 miliardi e un utile netto di gruppo rettificato tra 2,8 e 3 miliardi di euro."Dopo aver ottenuto risultati come previsto nella prima metà del 2024,di Gruppo per l'intero anno, - ha commentato il. In qualità di più grande operatore di sistemi di distribuzione in Europa, che serve 47 milioni di clienti e fornisce soluzioni energetiche intelligenti,. La base è la nostra performance operativa e il solido bilancio di E.ON, che si riflette anche nei numeri che abbiamo pubblicato oggi. Il nostro ambizioso programma di investimenti e' il modo in cui stiamo facendo la nostra parte"."E.ON ha nuovamente registrato una, con un EBITDA di Gruppo rettificato di 4,9 miliardi di euro, che è pienamente in linea con gli obiettivi, ha affermato il. Questo sviluppo positivo si basa sull'esecuzione di successo dei nostri investimenti che abbiamo aumentato di oltre il 20 percento anno su anno a 2,9 miliardi di euro, concentrandoci sul business della rete regolamentata.sulla base del nostro programma di investimenti. Pertanto confermiamo pienamente le nostre linee guida del Gruppo".