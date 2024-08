Vitol paga 500.000 dollari per accuse CFTC su limiti di posizione

(Teleborsa) - La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha emesso un ordine di risoluzione delle accuse contro, colosso del commercio di commodity, per averdella CFTC su posizioni aggregate su più Borse in contratti che fanno riferimento a future sulnegoziati sul New York Mercantile Exchange (NYMEX) e per aver superato i limiti di posizione della CFTC in contratti future sunegoziati sul Chicago Mercantile Exchange (CME).L'ordine richiede a Vitol di pagare una sanzione pecuniaria civile diQuesto - si legge in una nota - segna ilda parte della CFTC della sua autorità per far rispettare i limiti di posizione su posizioni aggregate detenute su più Borse. Oltre a imporre una sanzione, l'ordine richiede a Vitol di cessare e desistere da ulteriori violazioni."I limiti di posizione federali sono importanti e sono in atto per prevenire questo tipo di manipolazione - ha affermato Ian McGinley, Director of Enforcement - L'azione di oggi dimostra che la CFTC utilizzerà la sua capacità diper far rispettare la conformità e proteggere l'integrità dei mercati future".In quattro occasioni, nei mesi di maggio e giugno, Vitol ha detenuto posizioni superiori al limite speculativo in contratti sul petrolio. A dicembre 2022, ha detenuto posizioni oltre il limite per i contratti sul bestiame vivo.