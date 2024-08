Leonardo, S&P migliora outlook a "positivo" e conferma rating "BBB-"

Leonardo

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto l'su, big italiano della difesa, a "" da "stabile" e confermato il" . Le prospettive positive riflettono l'aspettativa che la performance operativa di Leonardo rimarrà resiliente nei prossimi 12-24 mesi, con un solido flusso di cassa utilizzato per ridurre la leva finanziaria e migliorare le metriche di credito."Riteniamo che i solidi risultati di Leonardo nel primo semestre del 2024, insieme alle prospettive di deleveraging e allo slancio del settore della difesa, sosterranno unae dovrebbero portare a un miglioramento delle metriche di credito", si legge nel report.L'agenzia di rating indica anche che il management ha dato unadi Leonardo, rafforzando così le metriche di credito a livelli commisurati a un rating più elevato. Viene previsto che il funds from operations to debt potrebbe avvicinarsi al 45% nel 2024 e potenzialmente aumentare nel 2025, principalmente grazie alla riduzione del debito e supportato da un graduale miglioramento dei margini EBITDA a oltre l'11% e da un solido free operating cash flow.