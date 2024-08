UE invia richiesta di informazioni a Meta dopo chiusura di CrowdTangle

Meta Platforms

(Teleborsa) - Laha inviato a, colosso statunitense dei social media che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, unaai sensi del Digital Services Act (DSA).A seguito dellail 14 agosto 2024, la Commissione chiede ora a Meta di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per ottemperare ai propri obblighi diaccessibili al pubblico sull'interfaccia online di Facebook e Instagram, come richiesto dal DSA, e sui suoi piani per aggiornare le sue funzionalità di monitoraggio del discorso elettorale e civico.Nello specifico, la Commissione richiedee sull'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di Meta, inclusi i loro criteri di ammissibilità, il processo di candidatura, i dati a cui è possibile accedere e le funzionalità.Il 30 aprile 2024, la Commissione ha avviato uncontro Meta ai sensi del DSA, che è in corso. Una delle lamentele si è concentrata sulladi terze parti efficace prima delle elezioni del Parlamento europeo e delle elezioni nazionali, nonché sulle carenze nella fornitura da parte di Meta di accesso ai ricercatori ai dati disponibili al pubblico. Per alleviare le preoccupazioni della Commissione in vista delle elezioni del Parlamento europeo, alla fine di maggio Meta ha implementato nuove funzionalità in CrowdTangle, in particolare 27 nuove dashboard visive pubbliche in tempo reale, una per ogni Stato membro, per consentire il monitoraggio delle elezioni e del dibattito civico in tempo reale di terze parti. Queste funzionalità sono state ora interrotte.Meta deve fornire le informazioni richieste2024. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione determinerà i passaggi successivi, che potrebbero includere misure provvisorie e decisioni di non conformità. La Commissione può anche accettare gli impegni assunti da Meta per porre rimedio alle questioni sollevate nel procedimento.