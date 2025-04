Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Guadagni frazionali per il(+0,57%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,63%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,75%),(+1,64%) e(+1,18%).Tra i(+2,89%),(+2,78%),(+2,33%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,07%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Tra i(+4,73%),(+3,55%),(+3,51%) e(+3,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,59%.Calo deciso per, che segna un -2,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,22%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,12%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)14:30: Empire State Index (atteso -14,8 punti; preced. -20 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,1%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,2%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,7%).