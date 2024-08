d'Amico esercita opzione d'acquisto su nave cisterna per 31 milioni di dollari

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha, una nave cisterna "medium-range" di portata lorda pari a 50.000 tonnellate, costruita in agosto 2017 presso Minaminippon Shipbuilding Co., Ltd., Giappone, per un importo pari a circae con consegna stimata tra settembre e ottobre 2024.Ad oggi, lacomprende 33 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 25 navi di proprietà, 5 a noleggio e 3 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 8,8 anni."A seguito dell'acquisizione della MT Crimson Jade alla fine di giugno, sono ora lieto di annunciare l'esercizio dell'opzione di acquisto da parte di DIS della sua nave gemella, la MT Crimson Pearl, una nave Eco MR costruita nel 2017 dal medesimo prestigioso cantiere giapponese e noleggiata a lungo termine da d'Amico Tankers sin dalla sua consegna - ha commentato l'- Attraverso questa transazione, acquisiremo una nave moderna e di eccellente qualità, ad un prezzo d'acquisto interessante, di circa il".