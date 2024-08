Fondo Italiano d'Investimento cede maggioranza di Marval ad Azzurra Capital

(Teleborsa) -, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha concluso un accordo per la, azienda leader nella produzione di testate, basamenti e altri componenti critici per i motori "heavy duty off-road", al fondo, operatore di private equity promosso da Stefano Marsaglia.Si tratta dellarealizzata in meno di due anni da Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (), dedicato a supportare la crescita delle eccellenze italiane nei settori rilevanti per l'economia nazionale.L'imprenditoree il management team di Marval manterranno una partecipazione di, continuando a guidare la società. Non sono stati comunicati i dettagli finanziari dell'operazione.Fondata negli anni '50 e basata a Castellamonte (TO), Marval è specializzata ine per il movimento terra, sia per motori a combustione, sia per trazione elettrica o ibrida. Attraverso 6 impianti produttivi, di cui 2 in Italia, 3 in Cina e 1 nel Regno Unito, in cui sono impiegati circa 600 dipendenti, Marval serve i principali OEM (Original Equipment Manufacturer) internazionali.Fondo Italiano d'Investimento, tramite il fondo FICC, aveva acquistato nell'ottobre 2018 circa il 70% del capitale di Marval da Mandarin Capital (oggi) - che ne deteneva una quota di minoranza - e dall'imprenditore Nicola Marchiando. In particolare, Fondo Italiano aveva investito attraverso il veicolo societario Stark Two, controllato al 75,14% da FICC e detenuto per il 3,24% da co-investitori privati e per il rimanente 21,62% dain qualità di investitore passivo.Durante questi anni Marval ha ampliato in maniera significativa il business (crescita annua di circa il 10%), passando da circa 80 milioni di euro die 17 milioni di euro dial momento dell'ingresso di FICC nel capitale, a circa 160 milioni di fatturato e circa 36 milioni di Ebitda attesi nel 2024."Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita di un'eccellenza italiana come Marval, supportando Nicola Marchiando e il management team nel percorso di sviluppo - ha commentato, Presidente di Marval e Chief Investment Officer di Fondo Italiano d'Investimento SGR - In pochi anni Marval ha raddoppiato le sue dimensioni, diversificando il portafoglio clienti, diventando un punto di riferimento per tutti i produttori mondiali di motori e di macchine heavy duty. Le capacità di engineering dell'azienda la posizionano come un centro di innovazione con importanti prospettive di sviluppo e con la capacità di aggregare e integrare la filiera di riferimento, opportunità che certamente il nuovo azionista saprà cogliere e valorizzare".A meno di un anno dalla chiusura del periodo di investimento, il. Oltre a Marval, sono state cedute Maticmind al fondo CVC e Gruppo Florence al fondo Permira, tutte exit con performance estremamente positive che hanno visto il rimborso di quasi tutto il capitale investito dagli investitori (DPI pari a 0,92x, includendo la exit di Marval). Nell'agosto del 2023 è stata lanciata la seconda edizione del fondo - FICC II - che lo scorso dicembre ha effettuato il primo investimento in RINA, uno dei principali player mondiali nel settore della classificazione navale, dei servizi di engineering e del TIC (Testing, Inspection, Certification)."Siamo estremamente soddisfatti di aver acquisito la maggioranza di Marval e di aver instaurato una partnership con Nicola Marchiando, fondatore, presidente e azionista del gruppo - ha commentato, fondatore e CEO di Azzurra Capital - Marval è un'azienda di grande successo e leader nel suo settore non solo in Italia ma anche nei mercati internazionali. Insieme a Nicola Marchiando e al suo management team, siamo certi di poter continuare e accelerare ulteriormente la crescita di Marval sia organicamente che attraverso acquisizioni. L'investimento in Marval, dopo quelli in Desa Lucart , è un'ulteriore conferma della strategia di Azzurra Capital di investire nelle migliori aziende italiane in partnership con i migliori imprenditori italiani"."Sono molto contento di avere Azzurra Capital come partner in Marval - ha commentato, presidente di Marval - Negli ultimi mesi abbiamo sviluppato un'eccellente intesa reciproca e condividiamo le stesse idee e strategie per continuare con successo lo sviluppo di Marval sia in Italia che a livello internazionale. Sono fiducioso che la partnership con Azzurra Capital porterà ottimi risultati per Marval nei prossimi anni in termini di dimensioni e redditività".