Plus500: risultati 2024 dovrebbero superare attuali aspettative del mercato

(Teleborsa) -, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online,del mercato dopo la pubblicazione della semestrale.del gruppo sono aumentati dell'8% anno su anno a 398,2 milioni di dollari (H1 2023: 368,5 milioni), comprendenti un reddito da negoziazione di 369,1 milioni (H1 2023: 346,2 milioni) e un reddito da interessi di 29,1 milioni (H1 2023: 22,3 milioni). L'è aumentato del 6% a 183,9 milioni di dollari (H1 2023: 174,1 milioni), pari a un margine EBITDA del 46% (H1 2023: 47%). L'di base di 1,90 dollari rappresenta una crescita anno su anno del 18% (H1 2023: 1,61 dollari).Plus500 ha detto di avere una "solida" posizione finanziaria con saldi di cassa propri del gruppo che superano per la prima volta 1 miliardo di dollari. Oggi sono stati annunciati "significativi"pari a 185,5 milioni di dollari, comprendenti riacquisti di azioni per 110,0 milioni di dollari e dividendi totali per 75,5 milioni di dollari."Plus500 hanel primo semestre del 2024 e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato - ha commentato il- Continuiamo a essere guidati dalle nostre ambizioni strategiche: espanderci in nuovi mercati, sviluppare nuovi prodotti e approfondire l'impegno con i nostri clienti"."Abbiamo registrato una crescita nei ricavi e nell'EBITDA, abbiamo continuato ad espandere la nostra presenza geografica, sviluppato nuovi prodotti innovativi e, di conseguenza, abbiamo registrato un aumento del numero di clienti nuovi e attivi anno dopo anno - ha aggiunto -per capitalizzare sia le condizioni di mercato a breve termine sia le tendenze di crescita a medio termine nei nostri mercati finali. La natura proprietaria della nostra tecnologia è ciò che differenzia Plus500, creando un'esperienza eccezionale per i nostri clienti".