ACEA a Meeting Rimini: "acqua fondamentale per sviluppo sociale ed economico"

(Teleborsa) -partecipa alla 45esima edizione del Meeting Rimini dal titoloorganizzata dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.Il Gruppo. Un’occasione per ribadire l’importanza dell’acqua per lo sviluppo economico e sociale del Paese. ACEA propone la propria idea di futuro in cui la sostenibilità è l’asse portante di ogni business per la diffusione di una cultura che punta ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nel consumo delle risorse. In particolare quella idrica, così essenziale e così strategica in questo momento. Proprio per questo il Piano industriale ACEA prevede, entro il 2028, 4,7 miliardi di investimenti proprio nel settore dell’acqua.Nello stand ACEA, allestito con ledwall, saranno presenti dei corner tematici dove verranno presentati i progetti in cantiere del Gruppo: dalle opere PNRR nel settore idrico all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per una rete elettrica sempre più smart. In calendario incontri istituzionali, previste anche visite allo stand di diversi Ministri della Repubblica e altre personalità. Il 23 agosto l’Amministratore delegato Fabrizio Palermo interverrà nel panel “Transizione energetica: costi e competitività” insieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.Al centro deanche con l’utilizzo di tecnologie innovative, in particolare sul fronte idrico considerando che, per il Gruppo, primo operatore in Italia nel settore, l’acqua va a tutti gli effetti considerata come una risorsa energetica di valore al pari delle altre, quindi da tutelare e preservare.