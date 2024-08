Milano-Cortina 2026, Salvini: "A luglio 2025 la consegna Villaggio Olimpico"

(Teleborsa) - Per la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano ": il cantiere ha tre mesi di anticipo". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture,che oggi ha visitato il cantiere dove sorgerà il Villaggio per i Giochi olimpici del 2026.delle piccole e grandi opere e della gente che ha voglia di lavorare", ha chiosato Salvini.Per il Villaggio Olimpico di Milano, che ospiterà gli atleti per i Giochi del 2026, "l'obiettivo è non di avere nessuno dei problemi che ci sono stati a Parigi. I letti saranno in legno", ha detto Salvini, dopo il sopralluogo al cantiere del Villaggio milanese in zona Porta Romana. "Saranno ospitati in maniera sostenibile 1.700 atleti, ma finite le olimpiadi - ha ricordato il Ministro - arriveranno