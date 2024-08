Alcon conferma outlook dopo secondo trimestre in crescita

Alcon

(Teleborsa) -, società svizzera attiva nel campo della cura degli occhi, ha chiuso ildel 2024 conpari a 2,5 miliardi di dollari, in aumento del 3% su base reported e del 6% su base valutaria costante rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Glisono stati pari a 0,45 dollari (+32% or +47% cc) e gli utili core per azione a 0,74 dollari (+7% o +15% cc)."Siamoi del secondo trimestre, che sono stati guidati da una forte domanda per i nostri prodotti innovativi, dalla nostra presenza geografica bilanciata e dalla solida esecuzione da parte del nostro team. Questi fattori hanno contribuito a un altro trimestre di crescita delle vendite e degli utili e a una solida generazione di cassa - ha affermato il- Guardando alla seconda metà dell'anno, ci concentreremo sulla preparazione dei lanci di prodotti che ci posizioneranno bene per la nostra prossima fase di crescita nel 2025 e oltre".Il gruppo haper l'intero anno, prevedendo una crescita delle vendite nette del 7-9% in valuta costante tra 9,9 miliardi e 10,1 miliardi di dollari e utili core di 3,00-3,10 dollari per azione.