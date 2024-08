Autostrade, l'Ad Tomasi: "300 milioni di persone sulla rete ASPI in un mese e mezzo di ferie estive"

(Teleborsa) - "In questo mese e mezzo di ferie estive - afferma l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, a margine del suo intervento al meeting di Rimini - abbiamo visto passarecirca 150 milioni di mezzi,che sono passati sul nostro sistema autostradale. Questo dimostra lae l'importanza del lavoro che stiamo portando avanti giorno dopo giorno per far sì che la rete continui a servire il Paese con sempre maggiore efficienza"."La– continua Tomasi - resta la. Giorno dopo giorno lavoriamo per rendere l’asset in gestione sempre più rispondente alle esigenze della, tra ammodernamento dell’infrastruttura, potenziamento dei nodi cruciali del Paese e sviluppo di nuove tecnologie, nel segno dellae dell’"."Il disegno di Legge in tema diè un ottimo punto di partenza, materia per ilche si svilupperà da qui ai prossimi mesi. Un testo che lascia intravedere i giusti presupposti - ne è un esempio ildi cui ha parlato il Ministro Salvini - affinché i gestori possano realizzare le grandi sfide poste dalla mobilità del futuro indispensabile per la crescita del Paese. Piena sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Governo nel segno di obiettivi comuni”.Anche quest’anno Autostrade per l’Italia, tra i primi concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio in Europa con circa 3mila km di rete, è partner ufficiale dell'edizione 2024 del Meeting di Rimini. Prosegue una partnership ultraventennale che sottolinea l’attenzione del Gruppo rispetto agli appuntamenti centrati sulle persone, sull’innovazione e sulla mobilità sostenibile.