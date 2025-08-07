ASPI-Polizia stradale: carovana sicurezza arriva nel Lazio

(Teleborsa) -promuovere comportamenti corretti alla guida, possibilità di effettuare un check up medico gratuito dedicato a persone e amici a quattro zampe: neltorna l’iniziativa di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato che ogni anno accompagna le partenzeIl programma fa tappa sabato 9 agosto sull’A1 Milano-Napoli, tra Pontecorvo e Cassino, nell’area di servizio Casilina Ovest in occasione del secondo weekend caratterizzato dai maggiori flussi di traffico verso le località di vacanza.presente con il Pullman Azzurro, insieme al personale di Autostrade per l’Italia saranno a disposizione degli utenti in transito per fornire consigli utili sulla viabilità e assistenza. All’interno dell’area di servizio, inoltre, sarà allestito un punto di incontro per favorire momenti di sensibilizzazione dei viaggiatori sulla guida sicura, in particolare sui rischi legati alla distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. Inoltre, attraverso percorsi interattivi che prevedono l’utilizzo di visori, si potrà sperimentare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Sarà infine possibile ricevere in tempo reale, informazioni sul traffico e, in caso di necessità, anche assistenza medica grazie alla presenza di un’ambulanza con a bordo il personale dell’ANPAS, che eseguirà gratuitamente agli utenti che lo richiederanno la misurazione della pressione e della saturazione dell’ossigeno.el segno dell’impegno contro l’abbandono di animali, la presenza di un presidio veterinario che all’occorrenza potrà offrire un controllo medico grazie al personale dell’associazione Dogs Town per gli amici a quattro zampe. Inoltre, per gli apreplicata sempre nel Lazio anche in occasione del controesodo sabato 23 agosto presso l’area di servizio “Casilina Est” in A1, tra Cassino e Pontecorvo, e sabato 30 agosto nell’area di servizio Tevere Est, tra Attigliano e Orvieto.Questo progetto si affianca alla campagnapromossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Polizia di Stato, per sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza del rispetto delle regole stradali, in particolare in prossimità di un’area di cantiere e in presenza di persone al lavoro: dall’attenzione alla segnaletica, al rispetto della distanza di sicurezza e dei limiti di velocità.