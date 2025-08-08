Banca Generali, raccolta netta luglio di 522 milioni

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato nel mese di luglio una, per un totale"Un mese positivo per i flussi complice il lancio di nuove strategie nell’ambito dei fondi che han subito raccolto l’attenzione della domanda", commenta l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, aggiungendo "permane l’incertezza esogena alla banca, e la volatilità sui mercati dai dazi e dalle prospettive dei tassi. In questo contesto assume ancora maggiore importanza il grande lavoro dei nostri banker al fianco della clientela. Con oltre tre miliardi e mezzo di raccolta guardiamo all’ultima parte dell’anno con fiducia e ottimismo al target di sei miliardi che ci siamo prefissati".Nel mese di luglio laè risultata pari a 168 milioni, composta da flussi netti per 218 milioni in soluzioni gestite e assicurative ad alto valore aggiunto, a fronte di deflussi per 50 milioni daisu amministrato per il progressivo reinvestimento della liquidità e dei titoli in prodotti gestiti. Complessivamente la raccolta in Assets under Investment da inizio anno si è attestata a €1,8 miliardi.Lehanno evidenziato forti flussi di raccolta nei(116 milioni nel mese, 381 milioni da inizio anno), grazie al lancio di nuovi comparti azionari e alternative che ampliano la gamma di offerta. Si è inoltre confermato(52 milioni nel mese, 681 milioni da inizio anno) per le caratteristiche di flessibilità e personalizzazione.Poco variata la domanda dinel loro complesso dopo la forte dinamica dei mesi precedenti (€18 milioni nel mese, €698 milioni da inizio anno).A livello di altri attivi, si registra una crescita trainata dai(407 milioni nel mese) i quali da inizio anno a livello cumulato mostrano un rallentamento (1,7 miliardi rispetto ai 2,2 miliardi del corrispondente periodo dello scorso anno).