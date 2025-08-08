Milano 10:14
Banca Generali, raccolta netta luglio di 522 milioni

Totale da inizio anno oltre 3,5 miliardi

Banca Generali, raccolta netta luglio di 522 milioni
(Teleborsa) - Banca Generali ha realizzato nel mese di luglio una raccolta netta di 522 milioni di euro, per un totale da inizio anno di 3,5 miliardi.

"Un mese positivo per i flussi complice il lancio di nuove strategie nell’ambito dei fondi che han subito raccolto l’attenzione della domanda", commenta l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Gian Maria Mossa, aggiungendo "permane l’incertezza esogena alla banca, e la volatilità sui mercati dai dazi e dalle prospettive dei tassi. In questo contesto assume ancora maggiore importanza il grande lavoro dei nostri banker al fianco della clientela. Con oltre tre miliardi e mezzo di raccolta guardiamo all’ultima parte dell’anno con fiducia e ottimismo al target di sei miliardi che ci siamo prefissati".

Nel mese di luglio la raccolta in Assets under Investment è risultata pari a 168 milioni, composta da flussi netti per 218 milioni in soluzioni gestite e assicurative ad alto valore aggiunto, a fronte di deflussi per 50 milioni dai servizi di consulenza su amministrato per il progressivo reinvestimento della liquidità e dei titoli in prodotti gestiti. Complessivamente la raccolta in Assets under Investment da inizio anno si è attestata a €1,8 miliardi.

Le soluzioni gestite hanno evidenziato forti flussi di raccolta nei fondi/Sicav di casa (116 milioni nel mese, 381 milioni da inizio anno), grazie al lancio di nuovi comparti azionari e alternative che ampliano la gamma di offerta. Si è inoltre confermato l’interesse per i contenitori finanziari (52 milioni nel mese, 681 milioni da inizio anno) per le caratteristiche di flessibilità e personalizzazione.

Poco variata la domanda di prodotti assicurativi nel loro complesso dopo la forte dinamica dei mesi precedenti (€18 milioni nel mese, €698 milioni da inizio anno).

A livello di altri attivi, si registra una crescita trainata dai conti amministrati (407 milioni nel mese) i quali da inizio anno a livello cumulato mostrano un rallentamento (1,7 miliardi rispetto ai 2,2 miliardi del corrispondente periodo dello scorso anno).
