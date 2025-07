Edil San Felice, commessa da oltre 8 milioni di euro da ASPI per lavori di manutenzione ordinaria

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicata di nuovo unasui tratti di competenza delladidal valore di circaIl contratto in questione rappresenta la seconda ed ultima opzione di rinnovo esercitabile nei confronti di Edil San Felice nell’ambito del suddetto Accordo Quadro, che, attraverso questa commessa, raggiunge un valore complessivo di circaCon questa nuova aggiudicazione, salgono ad oltregli ordini acquisiti da Edil San Felice nel 2025."Questo nuovo contratto testimonia la fiducia costruita nel tempo e il nostro ruolo come partner industriale di lungo periodo nel settore della manutenzione autostradale, dove stiamo dimostrando di essere in grado di cogliere al meglio le migliori opportunità che offre il mercato – ha commentato, CEO di Edil San Felice –. La nostra struttura, composta oggi da oltre 340 dipendenti, ci consente di rispondere in modo diretto, efficiente e sicuro anche a commesse plurime, come confermano gli oltre 73 milioni di ordini acquisiti nel 2025. Proseguiremo su questa traiettoria di crescita, sempre rimanendo fedeli alla nostra politica del subappalto zero, che garantisce sicurezza e massima affidabilità".