Coldiretti/Ixè: ad agosto partenze per 18,6 milioni di italiani

(Teleborsa) - Scattano leche hanno scelto di fare le vacanze ad agosto. E’ quanto emerge da un’indaginediffusa in occasione del primo fine settimana della stagione da bollino nero sulla rete stradale.Oltre un. Un ulteriore 25% si concederà da una a due settimane, mentre solo il 3% potrà permettersi una pausa superiore al mese. Il 13%, invece, si limiterà a un massimo di tre giorni. La, due in meno rispetto a dieci anni fa, secondo Coldiretti/Ixe’. Sempre secondo l’trascorrerà le ferie senza lasciare la propria regione,, con l’Europa che si conferma una delle mete più amate.Il mare resta la destinazione preferita dagli italiani per le vacanze estive, battendo montagna, campagna e città d’arte. Tra le soluzioni di alloggio più scelte spiccano alberghi e bed & breakfast, seguiti da case di proprietà o abitazioni di parenti e amici. Tuttavia,, apprezzate da un numero sempre maggiore di turisti. In particolare, l’agriturismo – rileva Coldiretti -continua a conquistare consensi grazie alla, offrendo non solo ospitalità ma anche esperienze autentiche a contatto con la natura.A spingere la crescita del, che va ben oltre il semplice pernottamento. Le attività più richieste comprendono l’enoturismo – sempre in cima alle preferenze –, ma stanno emergendo anche nuove tendenze come. I viaggiatori mostrano un forte interesse per iniziative originali che permettano di conoscere da vicino i produttori locali, partecipare a corsi di cucina, praticare yoga o sport all’aperto, o cimentarsi in laboratori artigianali.Il turismo enogastronomico – sottolinea Coldiretti – rappresenta una. Parallelamente, cresce anche il fenomeno dei cammini rurali, itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, che offrono un modo lento, sostenibile e immersivo di esplorare il paesaggio.