Ferragosto, Confcoop: 17 miliardi di spesa con 16 milioni italiani in vacanza

(Teleborsa) - Con 16 milioni di italiani in movimento durante i giorni di Ferragosto, sono 17 miliardi gli euro di spesa complessiva per le vacanze estive. La ristorazione e i servizi ricettivi beneficeranno di circa 10 miliardi di euro solo nel periodo centrale di agosto. È quanto rileva ilpresentando iTra leil mare con il 60% delle preferenze; montagna, con il 25% delle scelte, in crescita per l'effetto "fuga dal caldo"; e agriturismo, 15% delle preferenze, settore in boom con +20% di prenotazioni.Lasi attesta sui, mentre una famiglia di 4 persone al mare spenderà mediamente 6.539 euro per una settimana. Ma 8,4 milioni di italiani restano a a casa, 1 su 2 per motivi economici."Il turismo conferma la sua centralità nell'economia italiana, ma i dati ci restituiscono anche l'immagine di un Paese diviso – dichiara–. Accanto a una parte di popolazione che mantiene capacità di spesa, emerge una fascia di italiani esclusi dalle vacanze".