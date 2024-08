Eurostat, Italia ultima per neodiplomati e neolaureati già occupati

(Teleborsa) -segnando un aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al 2022 (82,4%). Lo rileva uno studio di Eurostat che individua invece l'Italia come il paese con il tasso di occupazione più basso (67,5%), preceduta da Grecia (72,3%) e Romania (74,8%).dei neolaureati era pari o superiore all'80% in 22 paesi dell'Ue.che hanno completato i loro studi negli ultimi 1-3 anni a livello di istruzione media o terziaria (laurea o master universitari).Nel 2013, il tasso era del 74,3% e da allora è in costante aumento. L'eccezione è stata il 2020 colpito dalla pandemia (78,7%), quando è stata osservata una diminuzione di 2,3 pp rispetto al 2019 (81,0%). Nel 2023 si è registrato un divario di