Fed, Harker: approccio "lento e metodico" all'abbassamento dei tassi

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Philadelphia,, ha dichiarato di essere favorevole a un taglio dei tassi a settembre, a patto che i dati siano come previsto. "Per me, a meno che non ci siano sorprese nei dati che avremo da qui a quel momento," di abbassamento dei tassi, ha detto in un'intervista a Reuters a margine del simposio di Jackson Hole."Penso che unal ribasso sia la strada giusta da seguire", ha sottolineato."Questo settembredei tassi", ha detto in un'altra intervista a CNBC. Harker ha affermato che la Fed dovrebbe allentare "metodicamente e segnalare con largo anticipo". "Al momento, non sono nel campo dei 25 o 50. Ho bisogno di vedere un altro paio di settimane di dati", ha detto.