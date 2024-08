Fed, Schmid: prima di agire dovremmo vedere un po' più di dati

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Kansas City,, ha detto cheprima di supportare qualsiasi decisione di iniziare a ridurre i tassi di interesse. "Ha senso per me guardare davvero alcuni dei dati che arriveranno nelle prossime settimane - ha detto in un'intervista a Bloomberg prima del simposio di Jackson Hole - Prima di agire, almeno prima che io agisca o raccomandi di agire, penso che"."Penso ancora che potremmo vedere un po' di ripresa della domanda se non stiamo attenti con le decisioni", ha sottolineato Schmid.Schmid non si è detto preoccupato dal rapporto del Bureau of Labor Statistics che ha mostrato che la crescita dellea nell'anno fino a marzo è stata probabilmente sopravvalutata di 818.000 unità: "Sebbene sia un numero elevato, non cambia realmente il modo in cui penso alle cose quando penso alla politica monetaria".