Webuild, nuovo contratto da 466 milioni dollari per Lane in USA

Webuild

(Teleborsa) -, tramite la controllata, si è aggiudicata un nuovo(427 milioni euro), di cui il 35% in quota Lane, per la costruzione del. Lane si occuperà di realizzare un doppio tunnel ferroviario, che servirà a potenziare l’efficienza e la capacità dei collegamenti con New York City.Il contratto riguarda il primo tunnel assegnato dalla Gateway Development Commission (GDC) nell’ambito del più ampioche prevede latra New York e il New Jersey e lada più di 114 anni. Ilè uno dei tre tunnel separati che comporranno l’HTP, insieme cone ilIl progetto, identificato come “Package 1A Palisades Tunnel Project”, prevede la progettazione e lagemelli, ognuno lungo circa 1,6 km e con un diametro interno di circa 8 metri. Per lo scavo, grandi talpe meccaniche che avanzeranno progressivamente nel sottosuolo. Il contratto prevede anche la realizzazione del portale occidentale del tunnel, nei pressi del cantiere di Tonnelle Avenue a North Bergen, dia Hoboken, nella Contea di Hudson, che servirà per rimuovere le TBM dal sottosuolo una volta che avranno completato la loro corsa.I lavori saranno eseguiticon le societàe completati nel 2027.