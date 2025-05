Somec, commessa da 30 milioni di dollari in USA per nuova sede di Nokia

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha annunciato che la propria, parte della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, ha siglato unper la realizzazione della facciata del nuovo edificio Nokia H2 a New Brunswick, New Jersey, USA.L'intervento da parte di Fabbrica riguarda nel dettaglio la progettazione, produzione e installazione di oltre 17.000 metri quadrati di facciate architettoniche, composte da pannelli con elementi sia lineari che angolati, per un effetto architettonico distintivo. L'avvio dell'installazione delle facciate è previsto nel, così come gli effetti economici."È per noicontribuire alla realizzazione della nuova sede dei laboratori di ricerca di una realtà come Nokia, un edificio destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per l'innovazione - ha commentatodel Gruppo Somec - Ci gratifica poter mettere le nostre competenze al servizio di partner d'eccezione, con interventi che aggiornano l'identità visiva e architettonica dei centri urbani statunitensi e che allo stesso tempo scrivono il futuro della tecnologia. Questo progetto conferma la solidità del nostro posizionamento nel mercato nordamericano e la nostra capacità di rispondere, con precisione ingegneristica, a contesti ad alto valore progettuale e assoluto rilievo".