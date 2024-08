Caro scuola, i rincari del nuovo anno scolastico

(Teleborsa) -con la riapertura imminente dell'anno scolastico, anche se inferiore rispetto allo scorso anno. L'allarme arriva dall'Unione Nazionale Consumatori che ha stimatoi prevede un rialzo del 3%, superiore al tasso di inflazione programma pari al +2,3% e valido per la scuola primaria. Una variazione che balza però all'8,1% rispetto al 2022. Va meglio per quadernoni e risme di carta che costano per il momento l'1,1% in più rispetto a un anno fa, ma si tratta di un'illusione ottica dato che i consumatori ancora pagano il mega rincaro degli anni passati, conteggiando i quali ora si sborsa il 10,4% in più rispetto a due anni fa e addirittura il 18,5% nel confronto con il 2021, il record per quanto riguarda le variazioni triennali. Gli altri articoli di cartoleria come penne, matite ed evidenziatori lievitano del 3,2% sul 2023, del 9% sul 2022 e del 16,1% sul 2021. A settembre, però, non è escluso che possano scattare ulteriori incrementi.Ma la"Studiare fuori sede sta diventando sempre più un lusso. Il Governo deve intervenire, sia affrontando il problema dell'emergenza abitativa, sia quello del caro scuola, ad esempio varando un decreto urgente che modifichi la Legge 27 luglio 2011, n. 128, che nel 2020, per fare un favore ai librai, è stata ulteriormente peggiorata, danneggiando le famiglie e vietando alle grandi catene di supermercato e alle piattaforme digitali di poter fare sconti sui libri scolastici superiori al 15% del prezzo di copertina, anche sotto forma di buoni spesa. Nel 2019 i ribassi arrivavano, grazie ai buoni sconto, anche al 25%, mentre ora non possono superare quella soglia. Una tassa occulta del 10% a danno dei consumatori.