MIMIT approva Accordo di sviluppo con Ferriere Nord e Acciaierie di Verona

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha approvato la stipula di un, relativo a un programma d’investimento dida realizzarsi in Friuli Venezia Giulia e Veneto.L'obiettivo dell'accordo è ilsiderurgici delle due società facenti parte del, primo produttore italiano di acciai lunghi laminati a caldo destinati all’edilizia e all’industria meccanica.Il programma, articolato in, riguarderà gli. Nello stabilimento di Osoppo, in particolare, l’Accordo prevede interventi didei fabbricati. Nello stabilimento di Verona, i progetti di investimento riguardano sistemi di, un nuovo impianto per la produzione di ossigeno ad elevata efficienza energetica e l’insonorizzazione dei fabbricati industriali., giudicando il programma di sviluppo proposto di particolareper il contesto territoriale, sosterrà l’investimento con la concessione diLa, dal canto suo, concederàper le iniziative da realizzare a Osoppo.L’accordo saràche, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l’istruttoria per l’eventuale ammissione alle agevolazioni.