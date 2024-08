Zucchi annuncia mancato avveramento condizioni per pagamento dividendo

Zucchi

(Teleborsa) -rende noto che "leai sensi del Facility Agreement (siglato con Illimity Bank, Ndr)entro la data di verifica e, pertanto, la delibera di distribuzione dovrà intendersi inefficace". Lo rende noto la società, precsando che "non risultano, viceversa, violati i covenant finanziari previsti dal Facility Agreement".Ilin questione era stato, che aveva dato il via libera ad una cedola diper ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, e quindi per complessivi 3 milioni di euro circa. La distribuzione del dividendo in questione - ricorda la nota di Zucchi - era subordinata al verificarsi, entro il 23 agosto 2024, delle condizioni per la distribuzione di dividendi previste dalsottoscritto, in data 17 dicembre 2021, tra la società edIl Dividendo sarebbe dovuto essere messo in pagamento a partire dal 28 agosto 2024 (con stacco cedola n. 6 il giorno 26 agosto 2024 e record date il giorno 27 agosto 2024).Il titoloquesta mattina mostra una variazione percentuale negativa dell'1,43% in Borsa.