Growens annuncia data e modalità pagamento dividendo straordinario

Growens

(Teleborsa) -, società operante nel settore delle cloud marketing technologies, quotata su Euronext Growth Milan, annuncia il(scrip dividend) pari a, per un importo complessivo di 4,8 milioni di Euro, da corrispondereordinarie Growens.Quanto allafra pagamento in denaro o azioni, la società comunica che risultano pervenute le seguenti richiesteespressa, pertanto, sarà corrisposto un dividendo pari a 0,38 euro in contanti, per un esborso complessivo di 926.658,12 euro;, è pervenuta la richiesta di, che comporterà l’attribuzione agli aventi diritto di complessive 1.280.641 azioni, pari all’8,3% del capitale sociale.Le 2.709.641 azioni proprie già detenute in portafoglio non avevano invece diritto al dividendo. In conseguenza di quanto precede, alla data di pagamento residueranno pertanto in portafoglio a Growens 1.429.000 azioni proprie, pari al 9,3% del capitale sociale.