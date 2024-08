FS Treni Turistici Italiani: verso Assisi e Alba per un autunno all’insegna di arte, enogastronomia e natura

(Teleborsa) - L’, società delsi compone di due collegamenti:, grazie all’Espresso notturno Langhe-Monferrato, econ il treno diurno Espresso Assisi.I primi due treni autunnali di FS TTI nascono con l’obiettivo diche coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità alla bellezza del viaggio in treno, a bordo di carrozze completamente ristilizzate per garantire il massimo comfort verso destinazioni dall’alto valore storico, paesaggistico ed enogastronomico.L’Espresso Assisi viaggerà tutti i, da Roma Termini ad Assisi, con fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Il sabato la partenza è prevista alle 10.05 mentre il ritorno alle 18.00, la domenica invece si parte alle 8.30 e si rientra alle 16.58. Le località potranno essere raggiunte viaggiando sulle poltrone dei salottini, ideati per garantire privacy e comfort, o usufruendo del vagone bar/ristorante per uno spuntino da consumare nell’elegante salone.L’altra novità dell’autunno è l’Espressoun treno notturno che collega Roma con Alba effettuando fermate anche a Nizza Monferrato e Asti. Le partenze da Roma Termini sono previste tutti i venerdì di ottobre e sabato 31 alle ore 19.57 con arrivo a destinazione alle 10.35. Il rientro a Roma è previsto ogni domenica dal 6 al 27 ottobre e il 3 novembre alle ore 18.55 con arrivo nella Capitale alle 6.33. A bordo dell’Espresso Langhe-Monferrato il viaggiatore troverà il servizio bar/ristorante con ampie e comode sedute dove potrà cenare o fare colazione, scegliendo tra le proposte di un menù Made in Italy, e delle confortevoli carrozze letto sulle quali è disponibile personale dedicato per tutta la durata del viaggio.Su tutti gli Espressi di FS TTI è presente una carrozza bagagliaio nella quale poter caricare bagagli o l’attrezzatura sportiva. Anche a ottobre sarà possibile beneficiare, scegliendo la, di uno sconto del 50% su tutti i biglietti acquistati entro 48 ore dalla partenza.I biglietti per viaggiare a bordo dell’Espresso Assisi e dell’Espresso Langhe-Monferrato sono acquistabili sul sito e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, App, biglietterie di stazione e self-service.