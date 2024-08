Pesca nel Mar Baltico: proposte per il 2025 tra sostenibilità e riduzioni

(Teleborsa) - Laha presentato oggi la proposta per lein risposta alle preoccupanti valutazioni scientifiche che indicano la. Le misure proposte riguardano ie le quote per nove dei dieci stock gestiti dall'UE. L'sarà oggetto di una proposta successiva.Tra gli interventi più rilevanti, si segnalanoe per quella nel. Al contempo, la Commissione proponee nel, oltre che per lo. La platessa vedrà mantenute le quote invariate, mentre si ridurranno le catture accessorie inevitabili di merluzzo del Baltico occidentale (-73%), del Baltico orientale (-68%) e di aringa del Baltico occidentale (-50%).Le decisioni sono basate sui pareri del Consiglio Internazionale per l’Esplorazione dei Mari (ICES) e seguono il piano di gestione del Mar Baltico del 2016.Per il, nonostante le misure in vigore dal 2019,con conseguente adeguamento del TAC alle necessità reali. Situazione simile per il merluzzo occidentale. La proposta prevede ladel Baltico occidentale, mentre per quella del Baltico centrale, che mostra segnali di ripresa, si propone un approccio cauto. Lo spratto subisce una riduzione significativa a causa della diminuzione dello stock, mentre la platessa manterrà le quote attuali per proteggere il merluzzo catturato accidentalmente.Per illa Commissione propone diin base alle valutazioni scientifiche. Le decisioni finali saranno prese dai paesi dell'UE durante la sessione del Consiglio prevista per il 21 e 22 ottobre 2024.