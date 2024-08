Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Nvidia

informatica

finanziario

energia

utilities

Nike

Coca Cola

Amazon

Walt Disney

Salesforce

Chevron

Analog Devices

Netflix

Booking Holdings

Qualcomm

Walgreens Boots Alliance

Moderna

PDD Holdings

Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.628 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,39%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,25%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sui dati economici, in arrivo in settimana, per capire le prossime mosse della Federal Reserve.La banca centrale statunitense sembra pronta a ridurre il costo del denaro. I dati su crescita, inflazione e fiducia dei consumatori americani, in arrivo nei prossimi giorni, aiuteranno a capire in quale direzione andrà l'istituto guidato da Jerome Powell.Gli occhi sono puntati anche sul colosso dei chip per l'intelligenza artificiale,, in vista della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, in calendario domani.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,68%) e(+0,54%). Nel listino, i settori(-0,99%) e(-0,69%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,99%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,10%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,05%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,00%.(+2,37%),(+2,22%),(+2,18%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,32%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,72%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,07%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,9%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100,9 punti; preced. 101,9 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,65 Mln barili)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%).