Tim, Figari: in prima linea su digitalizzazione per arte e cultura

(Teleborsa) - La presidente di Tim,, ha dichiarato che il Gruppo è in prima linea nelladell'Italia e, in particolare, nel mondo dell'e della. Figari è intervenuta oggi come relatore nel panel sulla cultura italiana e la digitalizzazione nell'ambito dellaa Venezia. "Sono da poco presidente di questa nuova Tim, che ha davanti un percorso spero di grande successo, e che rappresenta una delle aziende che potranno contribuire maggiormente alla digitalizzazione del Paese", ha sottolineato.In particolare, si legge in una nota, Figari ha riferito che Tim "interviene a supporto del mondo dell'arte e della cultura da un punto di vista tecnologico attraverso, che mette a servizio di istituzioni pubbliche e private soluzioni tecnologiche come, Intelligenza Artificiale, Cloud e realtà aumentata, e anche, attraverso la Fondazione Tim con".Fra igià messi in campo dal Gruppo, prosegue la nota, la Presidente "ha ricordato da un lato quello con l'a Firenze, che permette nuove modalità di fruizione di uno deipiù celebri d'Italia grazie alledirese disponibili grazie al 5G a banda millimetrica e, dall'altro, le erogazioni liberali che a breve verranno effettuate a favore del Vittoriale per la realizzazione di un video documentario, oltre a quelle per ila Firenze e per ila Milano, volte entrambe alla realizzazioni di soluzioni teconologiche che consentano ai visitatori nuove esperienze all'interno di spazi reali e virtuali".