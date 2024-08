ACEA, Pier Francesco Ragni è il nuovo Cfo

ACEA

(Teleborsa) -ha annunciato la, attuale Deputy General Manager Corporate, quale Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo eche ha rassegnato le dimissioni dal ruolo e da quello di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Acea per perseguire nuove sfide professionali.Ragni avrà il compito di supportare l’Amministratore Delegato nella implementazione delladi Acea in questa importante fase didella Società.Le dimissioni di Sabrina Di Bartolomeo dalla carica di Dirigente Preposto avranno effetto dalla sua sostituzione. A tale proposito, ildi Acea si riunirà in dataper procedere alla nomina del nuovo Dirigente Preposto.