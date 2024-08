Calcio, nell'ultima stagione investiti dai club poco più di 7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel 2024 è calata la spesa dei club di calcio per rinforzare le squadre nel corso dell'estate: sono stati spesi, contro glidi un anno fa. È quanto emerge da una ricerca delche ha messo a confronto le spese di trasferimento investite dai club di tutto il mondo tra le estati 2023 e 2024. Laitaliana è seconda solo alla Premier League: sono stati spesi in totale 917 milioni, il 17% in più rispetto ai 787 dell'anno scorso. I club dellainglese hanno speso 2,19 miliardi di euro, anche se i loro investimenti sono diminuiti (-270 milioni di euro, -11%).Laha registrato il calo maggiore sia in termini assoluti (-657 milioni di euro) che relativi (-75%). Negli altri principali campionati europei, si è registrato finora un calo nella(-160 milioni di euro, -20%), stabili invece le cifre sia nellache nellaL'aumento relativo maggiore tra i 20 campionati più attivi è stato registrato nel(+87 milioni, +136%), soprattutto grazie all'ingresso di capitali stranieri nelle proprietà dei club.