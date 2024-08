NIQ, Consumi in crescita in Italia: a luglio 2024 raggiunti 10,5 miliardi di euro (+2,5%)

(Teleborsa) - Secondo l’analisi dinel report "", il mese diha registrato un, con un fatturato della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) che ha raggiunto i. Questo rappresenta unarispetto allo stesso periodo del 2023.A luglio,nel settore del Largo Consumo Confezionato (LCC) è stata contenuta, segnando unrispetto al luglio 2023. Gliriducendo il mix dei prodotti nel carrello dello 0,8%, consentendo così una lieve diminuzione reale dei prezzi.L'analisi di NIQ evidenzia unaGli Specialisti Drug hanno registrato l'incremento più significativo, con un +12,4%. Anchehanno mostrato segnali positivi. In controtendenza, invece, il fatturato dei Liberi Servizi è sceso dell'1,9%, mentre gli Ipermercati con superfici superiori a 4.500 metri quadrati hanno subito un calo dell'1,1%.Le vendite in promozione hanno continuato a crescere, con un'incidenza promozionale del 24,3% a luglio 2024, un aumento di 1,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda ila loro quota è salita al 31,6% del LCC a livello nazionale, inclusi i discount, mentre nel perimetro di Iper, Super e Liberi Servizi si è attestata al 22,8%.Nel compartoa livello nazionale, si è osservato unrispetto al 2023, accompagnato da una crescita dei volumi del 2,9%. Tra le categorie merceologiche in evidenza, i prodotti ortofrutticoli hanno registrato un incremento a valore del 4,6% e a volume del 10,1%. Anche il settore dellahanno mostrato una forte espansione. Al contrario, le, con un +0,8% a valore e +0,2% a volume.Nel mese di luglio 2024, gli Specialisti Drug hanno visto un balzo del 10,4% nei volumi e del 9,7% nel fatturato, seguiti dai Superstore (+3,3% a volume e +2,8% a valore) e dai Supermercati (+3,2% a volume e +2,9% a valore). Al contrario, i Liberi Servizi hanno registrato un calo sia nei volumi (-1,7%) che nel valore (-1,6%).Il comparto, che include sia prodotti a peso fisso che variabile, ha mostrato segnali positivi in tutti i canali distributivi, ad eccezione degli Ipermercati sopra i 4.500 metri quadrati e dei Liberi Servizi, entrambi in calo del 1,4%. Tra le categorie merceologiche più dinamiche,hanno registrato unseguite dalla Pescheria (+3,9%) e dalla Macelleria & Polleria (+2,3%). Lainvece, ha segnato il trend più basso con unInfine, lehanno rappresentato l'11% dei prodotti presenti sugli scaffali e hanno contribuito per il 4,9% al giro d'affari complessivo del mercato.