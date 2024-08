EEMS, assemblea nomina sette membri CdA e fissa compensi e durata

EEMS

(Teleborsa) -Italia, società italiana attiva nel mercato energetico quotata sul mercato Euronext Milan, rende noto cheha deliberato, su proposta dell’Azionista Gruppo Industrie Riunite, die, su proposta dell’Azionista GIR,, ossia fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2026.I soci hanno anche nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, tratti dall’unica lista presentata dall’Azionista GIR: Fanelli Filippo Ezio; Balzano Alfonso; Ramondelli Fabio; Permiakova Iana; Lucifero Agazio; Beccaris Laura; Costanzo Graziella.E' stato anche deciso diquale remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il CdA in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo., il neoeletto Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha provveduto a nominare, sino alla scadenza del relativo mandato,, mentre Permiakova Iana è stata indicata quale Vice-Presidente.Avendo la consigliera elettaper motivi personali, il CdA ha individuato quale, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.