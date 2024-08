Rifinanziamento innovativo da mezzo miliardo di dollari per ContourGlobal

(Teleborsa) -il gruppo elettrico indipendente con una presenza globale, guidato dal top manager italiano, ha annunciato unper un portafoglio di asset situati in Messico. L’operazione, dal valore complessivo di, è un esempio dell'importanza del finanziamento infrastrutturale innovativo nele costituisce un, volta a supportare la transizione sostenibile del proprio parco termico e ad espandere organicamente il portafoglio di energie rinnovabili.A guidare l’operazione è stato il team dicon origini americane, e che ora, dopo l’acquisizione da parte di KKR, ha stabilito una sede corporate a Milano. Proprio da qui è stata gestita l’operazione, durata oltre due anni, nei quali la squadra di ContourGlobal ha affrontato e superato, culminando in una soluzione finanziaria che combina debito bancario e obbligazionario collocato tramite un private placement.collocandole in private placement, mentre altri 273 milioni di dollari sono stati finanziati da un, tra cui The Bank of Nova Scotia e Scotiabank Inverlat S.A. (Scotiabank Mexico), BNP Paribas (BNPP) e Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CA-CIB). L’interesse da parte degli investitori e dei finanziatori sottolinea lae nella sua importanza strategica nel panorama energetico messicano.Il rifinanziamento riguarda appunto un portafoglio di 518 MW composto da due impianti di cogenerazione a gas naturale ad alta efficienza situati aLa tecnologia di cogenerazione di ContourGlobal utilizza ilper la stessa produzione di energia rispetto alla generazione termica convenzionale, contribuendo così in modo significativo agli obiettivi di energia pulita del Messico.Come parte del gruppo KKR dal dicembre 2022, ContourGlobal continua a sfruttare le proprie capacità globali, gestendocon una capacità installata totale di circa 5,6 GW. In Italia il gruppo è coinvolto in un progetto di revamping e repowering di 35 impianti PV su tutto il territorio, che aumenteranno la capacità solare fotovoltaica totale del Gruppo in Italia a 113 MW.