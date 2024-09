Crescita settore trasporti in Italia: immatricolazioni positive (+6,9%) ma transizione ecologica lenta

(Teleborsa) - Il, con unsia per il trasporto merci che per quello passeggeri. Secondo i dati dell', il trasporto merci oltre le 16 tonnellate ha registrato 22.999 nuove immatricolazioni, segnando unrispetto al 2022. Lacon una crescita del. Milano, in particolare, ha visto un aumento del 23,4%, raggiungendo 1.360 nuove targhe, il valore più elevato a livello regionale.Anche il mercato italiano deglitra trasporto pubblico locale, regionale, nazionale e noleggio da rimessa. La Lombardia si è distinta con un balzo del 78,9%, grazie a 762 nuove targhe.superando di gran lunga le altre province lombarde.Nonostante i segnali di crescita, la transizione verso alimentazioni più sostenibili procede lentamente. Il parco merci circolante in Italia nel 2023 rimane dominato dalseguito da benzina (4,5%) e metano (2,1%). Le alimentazioni alternative mostrano solo: il GPL raggiunge l'1,5%, gli elettrici lo 0,4%, e gli ibridi si attestano allo 0,5% (diesel) e allo 0,6% (benzina).In Lombardia,, attestandosi all'88,9%, mentre gli ibridi hanno mostrato una crescita, raggiungendo l'1,2%. Milano ha visto un calo più marcato del gasolio (-1%), ora all'85,5%, con una crescita degli ibridi che raggiungono l'1,8%, il valore più alto della regione. Anche il metano si mantiene stabile al 3,1%, mentre l'elettrico è cresciuto fino allo 0,4%.Per quanto riguarda il, la situazione nazionale mostra un lento passaggio alle alimentazioni alternative, dovuto principalmente alla transizione nelle flotte di trasporto pubblico locale. A livello nazionale, ilmentre il metano è al 6,1%, e le quote di elettrico e ibrido diesel raggiungono complessivamente il 2,2%.In, mentre l'elettrico ha registrato una crescita significativa, passando dal 2% al 2,8%. Anche l'ibrido e il metano hanno visto un aumento, rispettivamente al 2,7% e al 4,3%. Milano si distingue come la provincia lombarda più avanzata sul fronte dell'elettrificazione degli autobus, con un 5,2% del parco totale, un incremento di 1,6 punti percentuali rispetto al 2022. Parallelamente, il gasolio è sceso all'87,5%, mentre il metano è cresciuto fino all'1,6%.