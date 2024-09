Il 64esimo Salone Nautico di Genova: al centro innovazione e sostenibilità

(Teleborsa) - Dalil 64esimosarà inaugurato da figure chiave come il vicepresidente del Consiglio,il ministro delle Imprese,, e il ministro per le Politiche del Mare,. L'evento si terrà in un Palasport rinnovato, grazie al progetto dell'architetto Renzo Piano.La manifestazione è stata presentata ufficialmente alla. Tra le novità, il nuovo regolamento del Codice della nautica e l'adozione di un titolo professionale semplificato per il noleggio da diporto.Con, l'evento si conferma come un importante punto di riferimento per l'industria nautica, consolidando il primato italiano nel settore. Nonostante le sfide economiche globali, la crescita della nautica da diporto rimane a doppia cifra, confermando un ampliamento del pubblico e una riduzione dell'età media dei fruitori.Il Salone offrirà un fitto calendario ditra cui il "Boating Economic Forecast" e il "World Yachting Sustainability Forum", che affronteranno temi chiave come la sostenibilità e l'innovazione. Il Design Innovation Award premierà i progetti più innovativi, contribuendo a definire il futuro del settore.