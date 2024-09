Pantene RegenerActions Movement: il 12 settembre l'appuntamento a Milano

(Teleborsa) -è il progetto creato da, per invitare tutte lesull'importanza diogni giorno, attraverso piccole e semplici azioni quotidiane. Un movimento inclusivo per donne di tutte le età e provenienze, che offre l'opportunità di esplorare le diverse, un tema sempre più rilevante nella società odierna.L'iniziativa, che vede Pantene, leader nazionale dell'hair care, come protagonista, si terrànel suggestivo scenario del(Corso Sempione 1, Milano), insieme a partner speciali, tra cuie il suo centro di ricerca. La giornata di dividerà inLasarà dedicata ai principaliper presentare l'iniziativa e approfondire i risultati dellacommissionata da Pantene al centro di ricerca dell'Università Luiss X.ITE e condotta dai professori dell’Ateneo,i: l'obiettivo è capire, nelle diverse fasi della vita di una donna, quali sono le barriere o i motivi che le impediscono di prendersi cura di sé come vorrebbero. Seguirà la presentazione dellae si parlerà dell'importanza di adottare un approccio olistico al concetto di self-care, includendo temi come la salute mentale e fisica, insieme a partner d'eccezione come, CEO e Fondatrice di Unobravo, il servizio di psicologia online e Società Benefit, e, noto come Cotto al Dente, una delle community più attive nel benessere fisico. L’evento sarà moderato da una madrina d’eccezione: Andrea Delogu.Nel, a partire dalle 15,00, il. Tutte le consumatrici, previa prenotazione in loco, potranno partecipare alle numerose "RegenerActions Activities", attività pensate dal brand e dai suoi partner per regalare un piccolo momento rigenerante a tutte le consumatrici che vorranno unirsi al movimento. Saranno disponibili unan 4 esperti del settore, una riflessione sull'importanza della, sessioni die momenti di riflessione allo specchio con ledi questa iniziativa, che diventeranno un ricordo speciale di questa giornata.