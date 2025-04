Eventi e scadenze del 2 aprile 2025

Lunedì 31/03/2025

Martedì 01/04/2025

Mercoledì 02/04/2025

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Hotel Excelsior, Bari - Convegno di Motore Sanità, con i massimi esperti, stakeholder, rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni di pazienti per ragionare sul presente e disegnare il futuro della Sanità, con un'attenzione particolare al Sud Italia. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Foti, il Vice Ministro Sisto e il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Zanon- L'evento annuale promosso da ABI dedicato al Credito a Famiglie e Imprese e al Mercato dei Capitali, si svolgerà a Milano presso l'Auditorium Bezzi Banco BPM. Interviene, tra gli altri, Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Vicario ABI- Bilancio finanza pubblica della Francia- Varsavia - Riunione informale dei ministri della difesa08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in merito all'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti, svolge l'audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prefetto Bruno Frattasi10:00 -- Unioncamere, Roma - Durante il convegno verrà presentato il nuovo rapporto realizzato in collaborazione con l'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, che mette in luce la posizione dell'Italia nel panorama europeo10:00 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - 11° Convegno del CESEF di AGICI dal titolo "L'Efficienza Energetica cambia pelle: nuove policy e strategie per una transizione competitiva". Parteciperanno i massimi rappresentanti dei principali operatori della transizione energetica del Paese e delle Istituzioni. Tra gli ospiti, Monica Iacono (AD Engie Italia), Stefano Besseghini (Presidente, ARERA), Paolo Arrigoni (Presidente GSE) e Luca Matrone (Global Head of Energy Intesa Sanpaolo)10:30 -- Palazzo della Cancelleria, Roma - L'evento si concentrerà sulle principali sfide contemporanee: Salute, Welfare e Previdenza per un futuro protetto e affrontare il clima che cambia e l'impatto degli eventi naturali con un confronto con autorevoli esperti. Intervengono, tra gli altri, Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia e Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro11:00 -- Museo ADI Design di Milano - Evento di presentazione della nuova edizione della ricerca Design Economy, promossa da Fondazione Symbola, Deloitte Private, ADI e Poli.design. Dal 2017, questa ricerca annuale offre una panoramica approfondita sul settore del design in Italia, analizzando il contesto di mercato, i nuovi trend e le competenze emergenti11:00 -- Il Benessere equo e sostenibile dei territori – La regione Lazio Anno 2024, la regione Campania Anno 2024 e la regione Toscana Anno 202411:30 -- Milano, MUDEC-Museo delle Culture - Conferenza stampa di presentazione della 20ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, storico appuntamento con i temi economici più rilevanti e attuali, organizzata dal Gruppo 24 ORE con Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine12:00 -- Cerimonia per il premio Maestro dell'arte della cucina italiana. L'evento si tiene a Palazzo Chigi12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceve il Presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis, in visita Ufficiale14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione di Alessandro Giuli, Ministro della Cultura14:15 -- La Commissione Ambiente svolge l'audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e di rappresentanti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sull'evoluzione della situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei15:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà presente presso la Basilica di San Pietro, in occasione della celebrazione per il ventesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente della Repubblica d’Estonia, Alar Karis19:00 -- Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, Roma - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa al primo pellegrinaggio giubilare- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti