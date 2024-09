Pantene RegenerActions Movement: il 12 settembre l'appuntamento con Luiss a Milano

(Teleborsa) -è il nome del progetto creato dache invita tutte lea riflettere sull’importanza del prendersi cura di sé stesse ogni giorno, partendo da piccole e semplici azioni quotidiane. Un movimento trasversale per età e provenienza, che diventa l’occasione per approfondire le molteplici sfaccettature del self-care, un tema sempre più rilevante nella società attuale, con una iniziativa che vedrà protagonista il leader mondiale dell’hair care, ilnella suggestiva cornice delinsieme a partner speciali. Si partirà con un approfondimento sui principali risultati di una ricerca realizzata dall’su questo argomento, per poi illustrare le fasi di sviluppo, in vari step, di questo movimento teso ad accendere i riflettori su una maggiore attenzione, cura e consapevolezza di sé stesse., Vice President Beauty Procter&Gamble Italy, racconterà al pubblico l’iniziativa che nasce da un importante dato: 2 donne su 3 non riescono a prendersi cura di sé come vorrebbero. "Ci siamo chiesti perché? È un problema legato al concetto di egoismo, di tempo, quali sono le barriere? Per capirlo dovevamo partire dalle donne, parlare con loro, farle riflettere sottolineando quanto anche le piccole azioni possano fare la differenza nel prendersi cura di noi stesse".Per approfondire questo insight, Pantene ha scelto un partner della ricerca italiana d’eccezione, l’Università Luiss ed il suo centro di ricerca. Il celebre Ateneo intitolato a Guido Carli ha condotto, attraverso un approccio multi-metodo, uno studio dal titolo “”, che sarà presentato nel corso dell’evento "Regeneration Movement" da Marco Francesco Mazzù, Professor of Practice di Marketing in Luiss e Luiss Business School, e Simona Romani, Full Professor di Consumer Behaviour in Luiss.Attraverso una serie di, la ricerca ha raggiunto più di 1.000 donne in tutta Italia, appartenenti a generazioni e classi sociali differenti. Intenzione del brand di hair care e del team Luiss è stata, infatti, quella di coinvolgere più fasce di età, abbracciando 4 specifici target group: 18/24 - 25/35 - 35/55 - 55+. L’obiettivo è stato capire, nei diversi stadi della vita di una donna, quali sono le barriere o i motivi che non le permettono di prendersi cura di sé come vorrebbe, quali sono i pensieri e le emozioni maggiormente associate al self-care, quali sono le azioni idonee ad abbattere gli ostacoli e quali i comportamenti e le attività che ne conseguono, inclusa la rilevanza che la cura dei propri capelli riveste in questa prospettiva.Come sottolineato dal Prof. M: "Comprendere il significato della cura di sé per le donne nelle diverse fasi della vita, considerando la complessità delle loro quotidianità, ci ha permesso di far emergere le ambivalenze e i paradossi legati a semplici gesti e abitudini: dalle attività relazionali alla rigenerazione fisica e mentale, fino alla cura del corpo e dei capelli. Abbiamo così potuto evidenziare insight utili per promuovere azioni che valorizzino la vera natura positiva del self-care e l’importanza di queste pratiche".Da questi insight è nato PANTENE RenegerActions Movement che trova il suo momento di lancio attraverso la realizzazione di uncondotto con 8 donne, consumatrici reali, da cui è scaturito un video emozionale. Grazie all’ausilio dell’AI, lo storytelling diventa, infatti, il viaggio intimistico di alcune donne alla riscoperta della propria individualità, una riflessione con sé stesse e una presa di coscienza sull’importanza di dedicare a sé stesse un bene prezioso: il loro tempo.Ilsarà on air da fine agosto attraverso i canali digital e social di Pantene, e segna l’inizio della seconda parte del Movimento: scardinare tutte le barriere e gli ostacoli che molte donne incontrano nel trovare un equilibrio tra le responsabilità e il tempo personale. Un obiettivo molto ambizioso che tuttavia Pantene intende raggiungere anche con partner d’eccezione che interverranno durante l’evento.Ospite del talk, CEO e Founder di Unobravo, il servizio di psicologia online e Società Benefit. De Stefano si soffermerà sull'importanza di avere un approccio olistico, a 360°, al concetto di benessere, nonché sull'essenzialità di mettere sé stesse al centro, dando così voce ai propri bisogni. Evidenzierà inoltre come prendersi cura di sé sia un tassello fondamentale nel percorso di consapevolezza che sta alla base di ogni forma di benessere, fisico e mentale., noto come Cotto al Dente, una delle più rigogliose community orientate al benessere fisico, porterà, infine, la sua esperienza e sottolineerà il profondo legame tra attività fisica regolare e alimentazione sana per uno stile di vita equilibrato e gustoso. Questo anche grazie a un "self-care cooking" che dedicherà agli ospiti al termine del talk.A moderare il dibattito una madrina d’eccezione:. Una donna forte e determinata, esempio di come trovare un equilibrio tra le responsabilità e il tempo personale può essere una sfida, ma è importante per cercare di dedicare del tempo a sé stesse".