Diasorin, assemblea nomina revisore e approva modifiche statutarie

Diasorin

(Teleborsa) -comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti, in sessione ordinaria e straordinaria, con una partecipazione azionaria pari all’89,403% dei diritti di voto.ha conferito, in via anticipata, alla societàl’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025-2033, determinandone altresì il corrispettivo sulla base della proposta formulata dal Collegio Sindacale.ha approvato le proposte di: articolo 1 (Denominazione), 8 (Assemblea), 9 (Intervento e rappresentanza in assemblea) e 13 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione).