REVO Insurance entrerà negli indici FTSE dal 23 settembre

REVO Insurance

(Teleborsa) -, primo operatore italiano focalizzato su polizze parametriche e specialty, quotato al Segmento STAR di Borsa, entrerà dal prossimonei seguenti indici:Alla data odierna, REVO ha unadi euro – con una, a fronte di un prezzo di chiusura di euro 9,80 per azione."L'inserimento nei nuovi indici testimonia la bontà dei risultati ottenuti da REVO in questi anni e l’attenzione del mercato nei nostri confronti, che si è riflessa in ottime performance del titolo nel corso degli ultimi mesi e in una maggiore liquidità derivante da un accresciuto trading volume rispetto al passato", commenta l'Amministratore Delegato, aggiungendo "la continua crescita della Compagnia, di pari passo con l’esecuzione del nostro Piano Industriale, sarà fondamentale per contribuire ulteriormente al raggiungimento di una valutazione in Borsa adeguata rispetto ai fondamentali che abbiamo registrato".