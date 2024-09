Zurich e Marsh McLennan sollecitano partenariato pubblico-privato per colmare gap sicurezza

(Teleborsa) -pubblicano un nuovo, in cui si sottolinea l'urgenza di unper aumentare la resilienza in caso diIl white paper sottolinea l’importanza diper le aziende, in grado di. Il tema riguarda in particolar modo le piccole e medie imprese, spesso non assicurate o sotto assicurate. Il documento mette in luce anche, come attacchi malware di massa, interruzioni globali dei servizi cloud e danni alle infrastrutture, che sono attualmente assicurabili solo fino a un certo livello di perdita finanziaria."La minaccia di attacchi informatici rappresenta un. - ricorda, Chief Executive Officer di Zurich Insurance Group - Come assicuratori, possiamo offrire un certo grado di protezione ma, in caso di eventi informatici catastrofici su larga scala, la gestione del rischio non può essere delegata unicamente al settore privato. Per affrontare questo divario di protezioneattraverso la creazione diin grado di sviluppare strategie che proteggano il nostro futuro digitale.""La minaccia sempre più incombente costituita dal rischio cyber richiede un'azione collettiva per colmare l’attuale gap di protezione. In questo contesto, il mondo assicurativo e il settore pubblico devono collaborare per identificare la tipologia di eventi assicurabili e quelli non ancora assicurabili", afferma, Presidente e Chief Executive Officer di Marsh McLennan, aggiungendo "attraverso una maggiore collaborazione, è possibile sviluppare soluzioni innovative, aumentare la consapevolezza del rischio, consolidare il mercato delle assicurazioni informatiche e stabilire partnership pubblico-private che proteggano la nostra società e la nostra economia da eventi informatici potenzialmente catastrofici".Per affrontare questo divario di protezione, il paper sottolonea che è necessarioe stabilire una maggiore e piùtra l'industria assicurativa e il settore pubblico. Questo include non solo gli attacchi ransomware e le minacce da parte di hacker, ma anche le interruzioni globali dei sistemi IT e altri incidenti sempre più interconnessi fra loro. Il framework includerebbe, modalità perpotenzialmente catastrofici, laddove quantificabile, enon quantificabili, adottabili anche attraverso partnership fra pubblico e privato. Secondo il documento, soluzioni di questo tipo possono contribuire a sostenere l'economia nel suo insieme e consentire al mercato assicurativo di supportare le organizzazioni di fronte a gravi rischi finanziari.