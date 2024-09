Schroders Capital raccoglie 400 milioni di euro per nuovi buyout

Schroders

(Teleborsa) -ha, grazie anche al successo del closing da 400 milioni di euro di uno dei suoi principali fondi di buyout europei, Schroders Capital Private Equity Europe Direct III."Tutto ciò rafforza la posizione di Schroders Capital (parte del gruppo britannico, ndr) come partecipante chiave incapaci di generare solidi rendimenti per i clienti", si legge in una nota.Europe Direct III ha raccolto un forte sostegno da parte di diversi investitori globali, inclusi clienti e nuovi investitori, tra cui fondi pensione, compagnie assicurative, endowment, fondazioni e family office. Uno dei fattori che ha fornito slancio al fundraising è stata la volontà dei clienti diL'approccio d'investimento della società, implementato da due decenni, è focalizzato sulla. In questo ambito, Schroders Capital ha venduto con successo Intellera, Olink e PSS negli ultimi nove mesi e ha generato più di 8 volte in aggregato sul capitale investito."Siamo onorati della fiducia e del supporto che continuiamo a ricevere dai nostri investitori a livello globale. Il successo del closing di Europe Direct III testimonia la dedizione e comprovata esperienza del nostro team nella creazione di valore per i clienti - ha commentato- Siamo inoltre orgogliosi della crescita registrata sia negli investimenti diretti che nei co-investimenti. Grazie al solido track record, all'esperienza riconosciuta nel settore e alla portata globale siamo ben posizionati per continuare a offrire allettanti opportunità ai nostri clienti".