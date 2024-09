Business Travel ad agosto 2024 in forte crescita

(Teleborsa) - Il, leader nel settore turistico in Italia e specializzato nella fornitura di servizi innovativi per viaggi leisure, gestione della mobilità e organizzazione eventi, ha diffuso i dati relativi al mese di agosto 2024 del. Questo indice mensile, sviluppato in collaborazione con ilsi basa su un campione rappresentativo delle principali aziende italiane operanti nei diversi settori economici.Ad agosto, il settore dei viaggi d'affari ha registrato unotto punti superiore sia rispetto a luglio che alla media annuale. Le transazioni, con unrispetto al mese precedente e di 8 punti rispetto all'andamento progressivo. L'indice di spesa media è cresciuto di un punto rispetto a luglio (121 vs 120), pur mostrando una lieve riduzione di tre punti sulla media annuale, indicando comunque una stabilizzazione dei prezzi medi.Analizzando i vari comparti, i voli registrano un indice di 94 (in crescita di 11 punti rispetto a luglio) e 77 in termini di transazioni (+6 rispetto a luglio). Il segmento del noleggio auto mostra una, con un indice di 163 per le transazioni (rispetto a 130 di luglio) e 185 per il valore (contro 144 a luglio). Il(95 a luglio) e 110 in valore, in linea con l'andamento annuale, ma con una lieve flessione rispetto al mese precedente. Il comparto ferroviario, con 65 punti per le transazioni e 71 per il valore, resta stabile rispetto al mese precedente, marispetto alla media annuale (70 per le transazioni e 76 per il valore). Positivi anche i dati sui flussi: le, quelle europee 105, mentre i viaggi intercontinentali raggiungono quota 104.L'indice BTT di Uvet Global Business Travel prende come riferimento i dati del 2019, fissati convenzionalmente a base 100, utilizzati come unità di misura per monitorare e confrontare gli andamenti attuali e futuri. L'obiettivo dell'indice èall’andamento dell’economia, rappresentando una sintesi basata sui dati pre-pandemia, provenienti da un campione omogeneo e altamente rappresentativo.Il BTT degli ultimi quattro anni evidenzia l'impatto della pandemia: nel 2020 e 2021, le transazioni hanno generato indici di 31 e 33. Nel 2022 e 2023 si è assistito a unacon indici rispettivamente di 62 e 73. I prezzi medi sono aumentati progressivamente, raggiungendo un picco nel 2022 (indice 127). Nel 2023 si sono osservati i primi segnali di rallentamento della spinta inflattiva, con una crescita più moderata degli indici sia in volume che in valore.Tutti i dati derivano da un campione rappresentativo e omogeneo, composto da aziende di varie dimensioni (grandi, medie e piccole) che hanno utilizzato i servizi di Uvet GBT dal 2019 al 2024. Gli indici si basano sull'incluse le tratte aeree e ferroviarie, i pernottamenti alberghieri e i noleggi auto.È importante sottolineare che il campione esclude variabili aziendali legate alla crescita interna, come. Pertanto, il Business Travel Trend riflette l'andamento generale del mercato del business travel, non specificamente quello di Uvet GBT.