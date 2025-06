Fincantieri paga prezzo massimo di 415 milioni di euro per business UAS di Leonardo

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha annunciato il(Earn out) relativo all'acquisizione della linea di business "Underwater Armaments & Systems" (UAS) diIn base all'accordo siglato con Leonardo il 9 maggio 2024, la componente variabile è stata individuata relativamente agli obiettivi di crescita della linea di business UAS nel 2024. In seguito all'approvazione dei risultati consuntivi relativi all'esercizio 2024 di UAS, avendo quest'ultima superato gli obiettivi di EBITDA e ordini prefissati, è stato riconosciuto il valore massimo del prezzo variabile, per un, inclusivo della componente di prezzo fisso corrisposto a gennaio 2025, pari a, soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento prezzo.