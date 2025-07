ACEA, redditività in crescita a doppia cifra nel 1° semestre

Gruppo ACEA

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi in aumento per effetto delladei business Acqua, Reti e Illuminazione Pubblica. I rsi attestano infatti a(1.403,9 milioni di Euro al 30 giugno 2024). I ricavi relativi alle aree regolate rappresentano circa l’88% del totale e registrano nel periodo un aumento di circa il 5%.consolidato passa da 655,2 milioni di Euro del 30 giugno 2024 a 731,4 milioni di euro al 30 giugno 2025, con unaconsolidato crescea 377,6 milioni di Euro.consolidato è pari a 226,6 milioni di Euro, inrispetto al primo semestre 2024. L’Utile netto ricorrente, esclusi gli effetti one-off, aumenta di circa il 7% in coerenza con la dinamica operativa.Glirealizzati dal Gruppo nei primi sei mesi del 2025 sono pari a 668,0 milioni di Euro rispetto ai 567,5 milioni di Euro dell’anno precedente (+17,7%) focalizzati soprattutto nei business regolati che rappresentano l’87% dei capex totali.del Gruppo aumenta di 457 milioni di Euro, passando da 4.9447 milioni di Euro del 31 dicembre 2024 a 5.401 milioni di Euro al 30 giugno 2025., che non include i risultati del perimetro di, oggetto di cessione a a Eni Plenitude. L'EBITDA è indicato a +6%/+8% rispetto al valore ricalcolato per il 2024 di 1.276 milioni di Euro. Investimenti indicati a circa 1,6 miliardi di Euro (1,2 miliardi di Euro netto contributi pubblici). Net Debt pro-forma/EBITDA 3,4/3,5x.